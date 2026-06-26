Consuelo Duval recuerda la fotografía que marcó su vida durante el Mundial: "Me costó un matrimonio"

La actriz y conductora Consuelo Duval volvió a llamar la atención al recordar una de las fotografías más comentadas de su carrera, tomada durante el Mundial de Brasil 2014, cuando celebró un triunfo de la Selección Mexicana posando sin camiseta en un estadio, vistiendo únicamente un brasier.

El recuerdo resurgió tras la victoria de México sobre Chequia, resultado que desató festejos entre los aficionados. A través de sus redes sociales, Duval compartió nuevamente la imagen y reveló que aquella publicación tuvo un fuerte impacto en su vida personal.

"¡Hace doce años subí esta foto! ¡Me costó un matrimonio y muchas críticas! ¡No me arrepiento! Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia! ¡Y porque lo prometí en mis stories! ¡VIVA MÉXICO!", escribió la presentadora de Netas Divinas.

La actriz no explicó a qué relación sentimental hacía referencia ni detalló los comentarios que habría recibido por parte de su entonces pareja. Durante el Mundial de Brasil 2014, Consuelo Duval ya se encontraba divorciada del productor Armando Ciurana, con quien terminó su matrimonio en 2013.

Reacciones a la publicación de Consuelo Duval

La publicación generó numerosas reacciones de apoyo entre seguidores y figuras del espectáculo. La cantante Natalia Jiménez comentó "Quien fuera bra", mientras que la comediante Sofía Niño de Rivera escribió que la fotografía debió provocar "muchas pedidas de matrimonio". También hubo mensajes de Claudia Álvarez y de usuarios que calificaron la imagen como un momento representativo del entusiasmo que despierta el futbol.

Las relaciones sentimentales de Consuelo Duval

A lo largo de su vida, la actriz ha mantenido varias relaciones sentimentales. Su primer matrimonio fue con Ariel, padre de sus hijos Michel y Paly. La relación terminó debido a problemas de adicciones que enfrentaba él, situación sobre la que Duval ha preferido no profundizar públicamente.

Posteriormente sostuvo una relación con Sergio Juárez Rico, quien, según ha contado la actriz, fue una figura importante para sus hijos al brindarles apoyo y actuar como una presencia paterna. Sin embargo, ese matrimonio concluyó tras una traición.

En 2007 contrajo matrimonio con el director de cine Armando Ciurana, unión que llegó a su fin en 2013. La conductora ha señalado que esa separación representó una importante lección en su vida, aunque nunca dio a conocer los motivos específicos.

Más adelante fue relacionada sentimentalmente con el conductor Raúl Araiza, a quien describió como un hombre amoroso y caballeroso, aunque la relación no prosperó.

El romance más reciente que se conoce públicamente fue con Jesús Ortiz, hijo del comediante Jorge Ortiz de Pinedo. Tras esa ruptura, Consuelo Duval ha optado por mantener en reserva su vida sentimental y concentrarse en sus proyectos como actriz y conductora.