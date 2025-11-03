Hermana de Liam Payne honra su memoria con un altar de Día de Muertos

A un año de la muerte de Liam Payne, su hermana mayor, Ruth Gibbins, rindió homenaje al cantante británico con un altar de Día de Muertos, inspirada en la tradición mexicana. Este 2 de noviembre, Ruth compartió en redes sociales las imágenes de la ofrenda dedicada al exmiembro de One Direction, quien falleció el pasado 16 de octubre.

En las fotografías se aprecian elementos característicos de esta celebración: papel picado, flores de cempásuchil, dos veladoras moradas y una letra "L" iluminada con pequeñas luces. Además, colocó un cartel con la leyenda "Día de los Muertos" y una fotografía del artista, acompañada del mensaje: "I hope you find your way to me today, love always Liam" ("Espero que hoy encuentres el camino hacia mí, con amor, siempre, Liam").

El gesto conmovió a los seguidores del cantante, quienes destacaron la sensibilidad de su hermana al adoptar una costumbre mexicana para mantener viva su memoria.

El pasado 16 de octubre, fecha en que se cumplió un año de su fallecimiento, Ruth también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

"Un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días... de cualquier forma que lo diga, sigue significando la verdad más desgarradora: que ya no estás aquí. Subestimé el dolor, pensé que lo conocía, pero ahora sé que las pérdidas anteriores eran solo tristeza. Tú eres la pérdida de mi vida, la persona que recordaré en cada momento."