Acusaciones contra Katy Perry resurgen tras señalamiento de Ruby Rose

La actriz australiana Ruby Rose, conocida por su participación en la serie Orange Is the New Black, generó controversia en redes sociales al acusar a la cantante Katy Perry de una presunta agresión sexual ocurrida años atrás en un club nocturno de Melbourne, Australia.

De acuerdo con la propia actriz, el hecho habría sucedido cuando tenía 20 años, aunque decidió hacerlo público hasta ahora, casi dos décadas después. A través de su cuenta en Threads, explicó que le tomó tiempo procesar lo ocurrido y encontrar la manera de expresarlo. En su mensaje, señaló el impacto duradero que puede tener un episodio de agresión sexual.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Rose relató que el incidente ocurrió mientras intentaba evitar a la cantante, describiendo un acto de carácter sexual que, según afirmó, le provocó una reacción física inmediata. También aseguró que anteriormente había contado la experiencia de forma distinta, minimizándola como una anécdota, debido a que no sabía cómo manejar la situación en ese momento.

Reacciones de Katy Perry y su representante

En medio de la polémica, un representante de Katy Perry negó categóricamente las acusaciones en declaraciones a la revista Variety, calificándolas como falsas y peligrosas. Además, sostuvo que la actriz tiene antecedentes de realizar acusaciones similares en redes sociales, las cuales —según afirmó— han sido desmentidas por otras personas involucradas.

Por su parte, Ruby Rose respondió a estas declaraciones reiterando que nunca había hecho acusaciones públicas de este tipo con anterioridad y defendió la veracidad de su testimonio.

Antecedentes de acusaciones contra Katy Perry

La controversia se suma a otros señalamientos previos contra la intérprete de "Firework". En 2024, el modelo Josh Kloss, quien participó en el video de "Teenage Dream", acusó a la cantante de conductas inapropiadas durante una fiesta. Asimismo, la presentadora rusa Tina Kandelaki declaró que la artista intentó besarla y tocarla sin su consentimiento en un evento.

Ruby Rose, nacida el 20 de marzo de 1986, ha desarrollado una carrera multifacética que incluye la actuación, el modelaje, la música como DJ y la conducción televisiva. Además de su trabajo en televisión, ha participado en películas como Resident Evil: The Final Chapter, xXx: Return of Xander Cage, The Meg y John Wick: Chapter 2.