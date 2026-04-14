Fallece Felipe Staiti: el legado del fundador de Los Enanitos Verdes se apaga a los 64 años

El músico argentino Felipe Staiti, reconocido por ser uno de los fundadores de Los Enanitos Verdes, falleció a los 64 años el lunes 13 de marzo, luego de permanecer hospitalizado debido a complicaciones de salud que se agravaron con el tiempo.

Staiti padecía una enfermedad autoinmune que afectaba su sistema digestivo, particularmente el intestino. Aunque no se dieron a conocer las causas exactas de su fallecimiento, su estado se había deteriorado tras enfrentar diversos problemas médicos en los últimos años.

Reacciones a su fallecimiento

La noticia fue confirmada por Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, quien expresó su pesar por la pérdida del músico y destacó su relevancia en la historia del rock, así como su importancia dentro de la cultura de la provincia argentina.

Durante 2024, el guitarrista realizó una gira por América Latina con motivo del 40 aniversario del primer disco de la banda. Sin embargo, su estado de salud se complicó tras contagiarse de una bacteria durante su paso por México, lo que le provocó deshidratación severa y una pérdida considerable de nutrientes, obligándolo a ser internado y a cancelar presentaciones en distintos países.

Estado de salud y legado

Además de este episodio, Staiti también enfrentaba otros padecimientos, entre ellos la enfermedad celíaca, lo que contribuyó al deterioro progresivo de su condición física.

Con su partida, la música en español pierde a una de sus figuras más representativas, cuyo legado permanecerá a través de las canciones que marcaron a generaciones.