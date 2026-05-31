Paola Márquez, creadora de contenido, muere en San Luis Potosí

La comunidad de internautas y habitantes de la región Huasteca se encuentran consternados tras confirmarse el fallecimiento de Paola Márquez, una conocida generadora de contenido de 30 años de edad, originaria del municipio de Huehuetlán. El cuerpo de la joven fue hallado este sábado 30 de mayo en el interior de su vivienda en la capital potosina.

El hallazgo se registró durante las primeras horas de la mañana, cuando un pariente de la creadora digitales acudió a buscarla a su departamento, el cual se localiza en la calle Naranjos, dentro de la colonia Virreyes.

Al percatarse de la situación, se solicitó de inmediato el apoyo de los paramédicos y cuerpos de rescate, quienes al arribar al domicilio constataron que la mujer ya carecía de signos vitales. Ante esto, el área fue resguardada y se dio aviso al personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con la recolección de pruebas y el traslado del cuerpo.

Paola Márquez contaba con una base sólida de seguidores en plataformas como Facebook y TikTok, espacios donde activamente publicaba videos y material interactivo. La noticia de su deceso generó una oleada de mensajes de condolencias y asombro, tanto por parte de su audiencia digital como de los habitantes de su natal Huasteca Potosina.

Línea de investigación: Aunque los indicios iniciales apuntan a un posible caso de autolesión (suicidio), las autoridades locales han enfatizado que no hay un veredicto definitivo.

La Fiscalía General del Estado mantiene la carpeta de investigación abierta con el objetivo de esclarecer con precisión el contexto y las causas reales que derivaron en la muerte de la joven. Hasta el momento, las instituciones de justicia no han aportado más pormenores, a la espera de los resultados periciales correspondientes.