Poeta de día, repartidor de Boing también: veracruzano conquista certamen internacional y busca llegar a Italia

La historia de Braulio Elías Pérez Valencia ha captado la atención de miles de personas por combinar esfuerzo, talento y perseverancia. A sus 55 años, el repartidor de Boing originario de Papantla, Veracruz, obtuvo el primer lugar en la categoría "Mejor Poema Extranjero" del XVIII Premio Literario Internacional "Cosenza-Ciudad Federiciana".

El reconocimiento llegó gracias a su obra "Escuché mi nombre", con la que logró destacar entre participantes de distintos países y consolidar una trayectoria que ya suma tres años consecutivos obteniendo este galardón internacional.

Braulio Pérez, un repartidor con talento

El éxito de Braulio trascendió el ámbito literario y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacaron su dedicación y la pasión con la que ha perseguido sus sueños pese a las dificultades.

Apoyo de la comunidad

Sin embargo, el premio también ha traído un nuevo desafío. El poeta veracruzano necesita reunir recursos para viajar a Italia y recibir personalmente el reconocimiento el próximo 7 de junio.

Para alcanzar esa meta, ha realizado diversas actividades con el objetivo de recaudar fondos, entre ellas la venta de aguas frescas y la organización de rifas. A pesar de sus esfuerzos, aún no ha conseguido cubrir por completo los gastos de traslado y estancia.

Su historia ha despertado la solidaridad de habitantes de Papantla y de personas de distintas regiones del país, quienes han comenzado a organizar apoyos económicos para ayudarlo a representar a México en la ceremonia internacional.

El caso de Braulio Elías Pérez Valencia se ha convertido en un ejemplo de constancia y amor por la literatura, demostrando que el talento puede abrirse camino incluso en circunstancias adversas.