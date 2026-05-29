Mara Escalante anuncia la muerte de Rafael Campos, integrante de 'María de Todos los Ángeles'

La actriz Mara Escalante dio a conocer este 28 de mayo el fallecimiento de Rafael Campos, integrante del equipo creativo de la serie ´María de Todos los Ángeles´, noticia que provocó conmoción entre seguidores y personas cercanas a la producción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la comediante compartió una fotografía junto al escritor y expresó el profundo dolor que le ha causado su partida.

En su mensaje, Escalante recordó la aportación de Rafael Campos a la comedia mexicana, destacando proyectos como ´María de Todos los Ángeles´, ´Muero por Marilú´ y ´Hazme reír´. Además, agradeció el apoyo, las enseñanzas y la amistad que compartieron durante años.

La actriz señaló que Campos fue una pieza importante tanto en el ámbito profesional como en su vida personal, al describirlo como un maestro en la escritura, consejero y amigo cercano.

"Cuánto he perdido hoy", escribió Mara Escalante en una de las partes más emotivas de su despedida.

También pidió a quienes lo conocieron recordar el legado de generosidad que dejó y honrar su memoria poniendo en práctica esos valores.

"Vete en paz, Rafita, que lo diste todo y más", expresó la actriz al finalizar el mensaje dedicado a su compañero y amigo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas del fallecimiento de Rafael Campos.