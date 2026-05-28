Pati Chapoy defiende TV Azteca ante críticas de Claudia Sheinbaum

Pati Chapoy lidera avanzada contra Claudia Sheinbaum tras llamado a no ver programas críticos del gobierno: "Aquí vamos a seguir".

A través de un comunicado, TV Azteca acusó a la presidenta de un claro acto de censura al pedir a la población no ver su señal bajo el argumento de difundir noticias falsas.

La presidenta Claudia Sheinbaum impuso tema en la agenda pública. Durante su conferencia matutina del 25 de mayo, la mandataria recomendó a la población no ver TV Azteca por supuesta injerencia en campañas de noticias falsas para desacreditar al gobierno federal.

Su solicitud surgió tras ser cuestionada sobre "Mexicanos al Grito de Paz", colectivo que ha impulsado una campaña que difunde imágenes de funcionarios de Morena a los que llaman "narcopolíticos".

"No vean TV Azteca. Se va a enojar Salinas Pliego y ha de estar escribiendo un tuit... bueno, un X en este instante", expresó la presidenta.

Pati Chapoy, una figura clave en la televisora, definió como "muy desagradable" el llamado: "Creo que los mexicanos no necesitamos que absolutamente nadie nos diga qué vemos o qué no vemos. Esto es un mensaje muy desagradable de parte de la mañanera", expresó la tarde del lunes en el programa Ventaneando.

Javier Alatorre, Alejandro Villalvazo y gran parte del elenco de TV Azteca y ADN Noticias respaldaron el comunicado de la televisora. Sergio Sepúlveda, conductor de Venga la Alegría, señaló:

"Usted y su gobierno están tratando a millones de mexicanos como menores de edad. Como si no fueran capaces de darse cuenta de todo lo que ustedes buscan encubrir".

En su noticiario, Alejandro Villalvazo calificó el llamado de la presidenta como un boicot. En respuesta al segmento "Quién es quién en las mentiras", citó tuits de las cuentas oficiales de Claudia Sheinbaum y del gobierno federal sobre supuestos avances de la 4T, y los confrontó con información sobre el Tren Interoceánico, inactivo desde el 28 de diciembre de 2025 tras un descarrilamiento en Oaxaca que dejó 14 personas fallecidas y más de cien heridos.