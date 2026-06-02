Kenia Os emociona a Monterrey con su concierto y genera rumores

MONTERREY, México — La cantante e influencer mexicana Kenia Os se convirtió en el centro de la conversación en plataformas digitales tras protagonizar un emotivo momento durante su más reciente concierto en Monterrey, Nuevo León, lo que desató especulaciones entre sus seguidores respecto a una supuesta crisis o separación de su pareja sentimental, el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma.

El incidente ocurrió durante la presentación de la artista sinaloense ante más de 17 mil asistentes reunidos en las instalaciones del Estadio Borregos de la capital regiomontana. Mientras interpretaba algunos de los temas más melancólicos de su repertorio musical, la cantante se vio visiblemente conmovida y no pudo contener el llanto sobre el escenario, deteniéndose por unos momentos antes de agradecer de manera directa el respaldo constante de la audiencia con la frase: "Gracias por estar conmigo".

Emotividad en el escenario

La difusión masiva de los videos captados por los fanáticos asistentes al espectáculo musical generó de inmediato un debate en redes sociales. Un sector de la comunidad de seguidores vinculó las lágrimas de la intérprete de Malas Decisiones con un presunto distanciamiento afectivo de Peso Pluma, con quien oficializó un noviazgo a principios de 2025. Los rumores se intensificaron debido a la naturaleza reservada con la que ambos artistas suelen manejar su vida privada ante el ojo público.

Por otro lado, numerosos clubes de admiradores y usuarios de internet salieron en defensa de la autonomía de la cantante, argumentando que el llanto no guardaba relación con factores de índole sentimental. Diversos internautas señalaron que la reacción emocional respondía legítimamente al cansancio acumulado, a la intensidad física de las jornadas de trabajo y a la profunda gratitud de la estrella pop ante el éxito comercial de su gira, la cual registra llenos totales en sus distintas fechas de presentación.

Rumores y desmentidos

Tras la polémica suscitada en los canales digitales, Kenia Os fue abordada por medios de comunicación locales en las inmediaciones del aeropuerto de Monterrey. Al ser cuestionada de forma directa sobre el estatus de su noviazgo y las versiones de una ruptura amorosa, la cantante desacreditó las versiones externas y adjudicó las suposiciones a la imaginación del público. "Se inventan cada cosa, están muy creativos últimamente", declaró de forma concisa ante los reporteros.

La intérprete detalló que se encontraba sumamente satisfecha por el resultado del espectáculo en tierras regiomontanas, calificándolo como uno de los mejores desempeños escénicos de su trayectoria artística. Asimismo, precisó que su nivel de energía habitual se encontraba disminuido debido a que únicamente había podido completar dos horas de descanso nocturno previo a emprender un viaje internacional hacia el continente europeo, donde iniciará una gira de promoción para su más reciente proyecto discográfico.