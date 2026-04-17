D4vd arrestado en Los Ángeles por asesinato de Celeste Rivas

LOS ÁNGELES — El músico estadounidense David Burke, conocido artísticamente como D4vd, fue arrestado este jueves bajo sospecha de asesinato en relación con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años. La detención ocurre siete meses después de que el cuerpo de la menor fuera hallado en avanzado estado de descomposición dentro de un vehículo Tesla propiedad del cantante, el cual se encontraba en un depósito municipal.

Hallazgo y desarrollo de la investigación

El caso inició en septiembre de 2025, cuando trabajadores de un corralón en Los Ángeles reportaron un olor fétido proveniente de un Tesla Model Y que había sido remolcado desde Hollywood Hills. Al inspeccionar el automóvil, las autoridades descubrieron los restos de Rivas Hernández, quien había sido reportada como desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore, California.

Durante meses, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mantuvo la investigación bajo estricto hermetismo. Sin embargo, documentos judiciales filtrados recientemente revelaron que Burke, de 21 años, era el "objetivo" principal de un gran jurado. El músico permaneció en libertad y continuó con algunas presentaciones hasta que la presión legal y las pruebas forenses derivaron en su captura esta semana.

Situación jurídica y postura de la defensa

D4vd se encuentra actualmente detenido sin derecho a fianza. Según el reporte oficial, el caso será presentado formalmente ante la fiscalía del condado de Los Ángeles el próximo lunes para determinar los cargos penales definitivos. Los abogados del intérprete de "Romantic Homicide" emitieron un comunicado declarando su inocencia y enfatizando que, hasta el momento, no existe una acusación formal emitida por un jurado.

"David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente su inocencia", señalaron los defensores legales en su primera declaración pública. Por su parte, la familia de la víctima ha solicitado justicia, señalando que la menor presuntamente mantenía una relación cercana con el artista antes de su desaparición.

Impacto en la carrera del artista

El arresto marca un punto crítico para la carrera de D4vd, quien saltó a la fama internacional a través de TikTok y colaboraciones con artistas de alto perfil. Debido a la investigación, el cantante ya había cancelado previamente sus giras por Europa y Estados Unidos tras filtrarse su vinculación con el vehículo donde fue hallada la víctima.

Las autoridades locales han impuesto un "bloqueo de seguridad" sobre los detalles específicos de la autopsia para no comprometer la integridad del proceso judicial que iniciará la próxima semana.