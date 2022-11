David Guetta ´niega´ saludar de beso a Kunno

En España, se realizaron los 40 Music Awards, en los que Kunno tuvo la oportunidad de presentar el premio "Best International Dance Artist or Producer of the year".

Este galardón fue para el DJ francés, David Guetta, pero lo que resaltó de esta interacción, no fue la entrega del premio, sino que el también productor le ´negó´ un beso al tiktoker cuando lo saludó y felicitó en ese momento.

En redes sociales, se compartió un video en el que se observa cómo Guetta se levanta para recoger su premio y, cuando es el turno de saludar a los presentadores, el francés se niega a pegar su mejilla con el influencer.

Por lo que este momento incómodo no pasó desapercibido por los fans, quienes se pronunciaron al respecto.

Entre los comentarios se encuentran los siguientes: "Ja, ja, ja David le ignoró el beso a Kunno", "Se vio el momento incómodo de besar a Kunno", y "Todo viendo cómo le niega el beso a Kunno".

Lo que más sorprendió fue que David Guetta agradeció en español el premio a "Productor del Año", señalando que la música ´dance´ es su vida, por lo que es importante el baile.