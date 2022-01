Dawn FM: The Weeknd lanza nuevo disco

Este lunes pasado el canadiense, The Weeknd lanzo por sorpresa su quinto álbum Dawn FM, después de su triunfante, After Hours (2020) del cual emana su canción insignia Blinding Lights.

El álbum comienza con un inesperado cameo del comediante canadiense, Jim Carrey, anuncia "Estás escuchando 103.5 Dawn FM. Has estado en la oscuridad demasiado tiempo. Es hora de caminar hacia la luz y aceptar tu destino con los brazos abiertos"

Al estilo del cantante, el álbum sigue con un formato similar a la radio con 51 minutos, sin interrupciones y jingles, esta idea no es nueva ya que The Who lo habría hecho con su álbum Sell Out.

El este nuevo álbum se tuvo la participación de Quincy Jones, que fue productor de Thriller de Michael Jackson, así como de Max Martin, Tyler The Creator y Lil Wayne también aparece en la nueva producción.