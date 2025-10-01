Christian Nodal: 'La ansiedad es un privilegio'

"La ansiedad es un privilegio": Christian Nodal desata polémica en redes sociales por comentarios sobre salud mental

CIUDAD DE MÉXICO – El cantante de regional mexicano Christian Nodal se encuentra nuevamente en el centro de la controversia. Durante una entrevista reciente, el artista afirmó que "la ansiedad es un privilegio", una declaración que desató una ola de críticas en redes sociales y encendió el debate sobre la sensibilización en torno a los trastornos mentales.

El polémico comentario surgió cuando Nodal hablaba de su propia experiencia con la salud mental y la terapia psicológica a la que asiste desde hace más de dos años. El cantante intentó describir un aprendizaje personal, pero sus palabras fueron percibidas como una minimización de la gravedad de la ansiedad y la depresión.

La "ansiedad como privilegio" y la indignación en línea

Christian Nodal explicó su postura personal comparando su estado actual con su pasado: "La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que tenía todos los problemas del mundo y me enfocaba en chambear, ¿cuál depresión, cuál ansiedad? Nada, era trabajar."

Estas palabras fueron calificadas de "irresponsables" y de reflejar una falta de sensibilidad por miles de usuarios, especialmente porque provienen de una figura pública con gran influencia entre el público joven. Muchos internautas señalaron que el trastorno de ansiedad es una condición médica seria, no un lujo que depende del tiempo libre o de la capacidad económica.

En el ojo del huracán mediático

La controversia se suma a la constante atención que Christian Nodal ha recibido desde que se casó con Ángela Aguilar. Cada una de sus declaraciones, desde el proceso para eliminar sus tatuajes por el amor a su hija Inti, hasta el reciente episodio de abucheos en Monterrey, se amplifica en los medios y en las redes sociales.

La discusión actual se centra en si el comentario de Nodal fue un error de comunicación o si refleja un profundo desconocimiento sobre la gravedad de los problemas de salud mental. Lo cierto es que la polémica de Nodal ha vuelto a poner la conversación sobre los trastornos emocionales en el foco público, obligando a los seguidores a debatir sobre la ética de las celebridades al abordar temas tan delicados.