Aldo de Nigris rompe el protocolo y lanza fuerte reclamo a finalistas en plena gala

Durante el debate entre finalistas de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris protagonizó un momento tenso al interrumpir la dinámica con un reclamo directo hacia sus compañeros, desatendiendo las instrucciones previamente dadas por La Jefa.

Al término de la primera ronda, La Jefa pidió a los finalistas mantenerse en sus lugares, pero el exfutbolista decidió expresar su inconformidad por la falta de entusiasmo de los demás habitantes. Aplaudiendo con ironía, Aldo lanzó: "Uy, qué rápido la primera ronda. Bravo. Felicidades, éxito. ¿Por qué no aplauden, perros? ¿No se aplaude en los debates?"

La reacción de Aldo sorprendió a todos en el foro. Alexis Ayala fue el primero en responder, señalando que él sí acostumbraba a aplaudir en este tipo de dinámicas. Sin bajar el tono, Aldo insistió en su mensaje: "Sí, yo también aplaudo, cuando terminen aplaudan, qué falta de entusiasmo".

Este inesperado momento dejó en evidencia la tensión entre los finalistas y rompió el protocolo habitual del programa, marcando uno de los momentos más comentados de la gala.