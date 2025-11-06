DJ BZRP sorprende con la participación de Daddy Yankee en la Music Sessions Vol. 66

"texto_corregido": "'BZRP Music Sessions Vol. 66: letra, significado y mensaje de la canción con Daddy Yankee

El DJ BZRP de 27 años de edad estrenó la Music Sessions Vol. 66 con Daddy Yankee, una colaboración que pocos esperaban, pero que en su letra está llena de significado.

El 4 de noviembre, BZRP reveló que su Music Sessions Vol. 66 sería con Daddy Yankee de 49 años de edad, siendo el primero de la vieja escuela del reguetón que hace esta colaboración.

Letra completa de Daddy Yankee con BZRP Music Sessions Vol. 66

Daddy Yankee ya estrenó su canción BZRP, misma Music Sessions Vol. 66 de la que te dejamos la letra completa:

“¡Da-ddy Yan-kee!



Nueva temporada ya empezó, dale play (Play) \'. '",