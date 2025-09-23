Dua Lipa despide a su agente por postura a favor de Israel

LOS ÁNGELES – La reconocida cantante británica Dua Lipa ha despedido a su agente, Richard Hales, a causa de la postura de este último a favor de Israel en el conflicto de Medio Oriente. La decisión, que ha conmocionado a la industria del entretenimiento, se produce después de que las declaraciones de Hales se volvieran virales, creando una clara división ideológica con la artista, quien es una conocida defensora de la causa palestina.

La ruptura profesional, que ha sido reportada por diversos medios, fue descrita como un acto inmediato tras las declaraciones públicas de Hales, en las que defendía el "derecho a existir" de Israel y afirmaba que el conflicto palestino-israelí "no es un simple asunto del bien contra el mal". Estas palabras entraron en un claro conflicto con la postura de la cantante, que ha sido muy vocal en su apoyo a Palestina, llegando incluso a dedicar una canción a la causa, "Gaza Boy", que generó controversia en su momento.

La cantante Dua Lipa, conocida por su música, pero también por su activismo, ha utilizado su plataforma para apoyar causas sociales y políticas. Su compromiso con la causa palestina ha sido una constante en su carrera, lo que ha llevado a que la decisión de despedir a su agente sea vista como una manifestación de sus convicciones. El agente, Richard Hales, había criticado previamente a la artista por "mezclar la política con el arte", lo que sugiere que la tensión entre ambos había escalado.

El conflicto palestino-israelí ha polarizado a la industria del entretenimiento, y el despido de Richard Hales es un ejemplo de cómo las diferencias políticas y personales pueden tener serias consecuencias profesionales. La postura de Dua Lipa a favor de Palestina le ha ganado tanto admiradores como detractores, pero la artista ha dejado claro que sus convicciones no están en venta. La ruptura profesional entre la cantante y su agente es un recordatorio de que en el mundo actual, el arte y la política a menudo se entrelazan de maneras inesperadas y con consecuencias significativas para quienes están en el ojo público.