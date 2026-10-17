Madre de RJ Mitte rompe el silencio: "Ninguna madre debería encontrar a su hijo así"

La muerte de RJ Mitte, actor reconocido por su papel en la serie Breaking Bad, dejó un profundo dolor en su familia. Días después de su fallecimiento, su madre, Dyna Mitte, compartió detalles de lo ocurrido el 12 de octubre, cuando encontró a su hijo sin vida en su residencia de Brownsville, Texas. El actor tenía 34 años.

La madre de RJ Mitte comparte su dolor tras la pérdida de su hijo.

En una entrevista con NBC News, Dyna relató que había pasado tiempo con su familia y conversado con varios amigos durante el fin de semana previo a su muerte. Según su testimonio, no había advertido algo que le permitiera anticipar lo que sucedería.

La mañana del lunes intentó comunicarse con él por teléfono, pero no obtuvo respuesta. Aunque esto no le pareció inusual, pues su hijo acostumbraba dormir hasta el mediodía, decidió visitarlo personalmente y llevarle comida.

"Lo llamé a las 11", recordó. Al no recibir respuesta, compró el almuerzo y se dirigió a su vivienda. Fue entonces cuando lo encontró sin vida, una experiencia que describió como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Dyna Mitte busca crear conciencia sobre el suicidio tras la muerte de su hijo.

De acuerdo con el representante de RJ Mitte, el actor murió por suicidio. Por su parte, el Departamento de Policía de Brownsville había informado que la causa del fallecimiento todavía no estaba determinada y que la investigación continuaba.

Dyna consideró que la decisión de su hijo pudo haber sido impulsiva y señaló que no dejó ninguna nota. También mencionó que un amigo cercano le había contado que el actor había hablado anteriormente sobre situaciones que le provocaban un sufrimiento considerable.

La madre reveló que, durante los tres meses anteriores a su muerte, le había sugerido acudir a terapia e intentado persuadirlo para que buscara apoyo profesional. Sin embargo, él le respondía que se encontraba bien y que podía afrontar sus dificultades por sí mismo.

Tras lo sucedido, Dyna expresó su pesar por no haber conseguido que aceptara recibir ayuda y reconoció que desearía haber actuado de otra manera.

Detalles sobre la muerte de RJ Mitte y la búsqueda de ayuda.

En medio del duelo, la madre del actor manifestó su intención de hablar públicamente sobre la muerte de su hijo para contribuir a la prevención del suicidio y evitar que otras familias atraviesen una experiencia similar.

Durante la conversación con NBC News, explicó que compartir su historia podría marcar una diferencia, incluso si lograba ayudar a una sola persona. Para ella, ese sería un motivo suficiente para hacer público su dolor.

Dyna también reflexionó sobre la manera en que cada persona enfrenta los momentos difíciles y reconoció que, de haber sabido lo que estaba ocurriendo o de haber identificado una forma de intervenir, habría hecho todo lo posible por cambiar el desenlace.

Sus declaraciones ponen de relieve el sufrimiento que atraviesa una familia tras una pérdida inesperada y su intención de transformar esa experiencia en un mensaje de apoyo y prevención para quienes puedan estar pasando por situaciones difíciles.

Si tú o alguien cercano atraviesa una crisis emocional, buscar apoyo de profesionales de salud mental o de una persona de confianza puede ser un primer paso importante.