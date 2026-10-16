Saltillo espera a Julión Álvarez: Rey de la Taquilla regresa al Rodeo

# Julión Álvarez regresa a Saltillo como el indiscutible "Rey de la Taquilla"

El cantante chiapaneco se presenta este viernes 16 de octubre en el Rodeo Saltillo 2026, luego de agotar las localidades para su concierto y reafirmar su popularidad entre el público coahuilense.

Julión Álvarez está listo para reencontrarse con sus seguidores de Saltillo durante el Rodeo Saltillo 2026, donde encabezará la cartelera musical de este viernes. A casi un año de su última visita a la capital de Coahuila, el intérprete vuelve en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Conocido como el "Rey de la Taquilla", el cantante se convirtió en uno de los artistas más esperados del festival. La respuesta de sus seguidores fue inmediata: las localidades para adultos en las zonas VIP y general se agotaron antes de su presentación.

Una trayectoria que conquista generaciones

Con más de dos décadas de carrera, Julión Álvarez ha consolidado un estilo que combina la banda sinaloense con los sonidos del norteño tradicional. Su carisma, interpretación y cercanía con el público lo han convertido en una de las figuras más reconocidas de la música regional mexicana.

Su repertorio incluye canciones románticas, temas festivos y corridos que han acompañado distintas etapas de su trayectoria. Entre sus éxitos más populares destacan "Regalo de Dios", "Lo tienes todo", "Pongámonos de acuerdo" y "Rey sin reina".

El cantante también ha demostrado su capacidad para mantenerse vigente y superar momentos complicados en su carrera, conservando el respaldo de sus seguidores.

Julión Álvarez destaca en plataformas digitales

El alcance del artista también se refleja en las plataformas digitales. De acuerdo con cifras citadas por Vanguardia, Julión Álvarez y su Norteño Banda superan los 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En YouTube, su canal oficial cuenta con alrededor de 4.4 millones de suscriptores. Además, el video oficial de "Regalo de Dios" supera los mil millones de reproducciones, mientras que otros de sus temas acumulan cientos de millones de visualizaciones.

Estas cifras reflejan la popularidad del cantante dentro y fuera de México, así como la conexión que mantiene con distintas generaciones de aficionados a la música regional.

Una etapa de éxito personal y profesional

Actualmente, Julión Álvarez continúa recorriendo distintos escenarios del país con una agenda de presentaciones que confirma su vigencia en la industria musical.

El intérprete ha expresado su agradecimiento por el cariño de sus seguidores y por la oportunidad de continuar llenando recintos después de las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.

Su presentación en el Rodeo Saltillo 2026 representa un nuevo encuentro con el público de Coahuila, que nuevamente respondió agotando las entradas para uno de los conciertos más esperados del festival.