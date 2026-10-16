NSQK transforma una plaga de moscas en inspiración y presenta "MOSCA", su nuevo álbum

Una experiencia inesperada en su nuevo departamento terminó convirtiéndose en el punto de partida de una nueva etapa musical para NSQK. El cantante mexicano presentó MOSCA, su tercer álbum de estudio, un proyecto de 17 canciones que nació de una situación cotidiana y evolucionó hasta convertirse en una reflexión sobre sus inquietudes personales y el rumbo de su carrera.

Todo comenzó cuando una plaga de moscas invadió su hogar. Ante el problema, el artista y su esposa buscaron distintas maneras de solucionarlo, incluso recurriendo a una barrida espiritual. Sin embargo, aquella experiencia terminó adquiriendo un significado mucho más profundo para el músico.

De una plaga en casa a una metáfora personal

Tras el lanzamiento de ATP, NSQK comenzó a cuestionarse la dirección que quería tomar como artista y el camino que debía seguir su música. En ese contexto, las moscas dejaron de representar únicamente una molestia doméstica y se transformaron en una metáfora de los pensamientos recurrentes, las dudas y las preocupaciones que lo acompañaron durante ese periodo.

Esta idea se convirtió en uno de los ejes conceptuales de MOSCA, un disco que también establece una conexión con La metamorfosis, la reconocida obra del escritor Franz Kafka.

A través de esta referencia literaria, el álbum desarrolla una propuesta que combina experiencias personales con una exploración artística, utilizando la imagen de las moscas como símbolo de aquello que permanece en la mente y resulta difícil de ignorar.

Un álbum que cruza distintos géneros musicales

En sus 17 temas, NSQK experimenta con una combinación de rock, electrónica, hip-hop y pop alternativo, construyendo una propuesta que refleja las distintas influencias y búsquedas sonoras del proyecto.

El material también cuenta con la participación de varios artistas invitados, entre ellos Jean Dawson, Julieta Venegas, Kevin Kaarl, Eslabón Armado, Nina y Riosse.

Estas colaboraciones amplían el universo musical del disco y reúnen diferentes estilos dentro de una producción que marca un nuevo capítulo en la trayectoria del cantante mexicano.

Más de 40 mil personas escucharon el álbum en Monterrey

Antes del estreno oficial, más de 40 mil personas se congregaron en la Macroplaza de Monterrey para escuchar el nuevo material, en una convocatoria que anticipó el interés del público por esta producción.

Ahora, NSQK se prepara para llevar esta etapa de su carrera a uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México. El cantante tiene previsto presentarse el próximo 23 de enero de 2027 en el Estadio GNP Seguros.

Con MOSCA, el artista convierte una experiencia doméstica poco habitual en el concepto central de un álbum que aborda sus inquietudes creativas y reúne distintas propuestas musicales en 17 canciones.