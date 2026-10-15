Hilary Swank anuncia su tercer embarazo a los 52 años

La actriz estadounidense Hilary Swank sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera a su tercer hijo a los 52 años. La protagonista de Million Dollar Baby dio a conocer la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que compartió este momento especial con su esposo, Philip Schneider, y sus gemelos.

En la grabación, la familia aparece bailando en un ambiente oscuro, con figuras luminosas colocadas sobre sus cuerpos. El momento que más llamó la atención fue cuando Swank dejó ver su vientre, donde se distinguía la imagen iluminada de un bebé.

Junto al video, la actriz publicó un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Mucha gente ha estado preguntando cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”.

Aunque no ofreció detalles adicionales sobre su embarazo, sus palabras apuntan a que el nacimiento del nuevo integrante de la familia podría ocurrir en diciembre de 2026.

Así comenzó su historia como mamá

Hilary Swank se convirtió en madre por primera vez en abril de 2023, cuando recibió a sus gemelos, Aya y Ohm, junto a Philip Schneider. En aquel momento, la intérprete tenía 48 años y compartió públicamente la alegría por la llegada de sus hijos.

Desde entonces, la actriz ha hablado sobre cómo ha vivido la maternidad en una etapa posterior de su vida. Aunque no había imaginado que se convertiría en madre de esa manera, ha explicado que hacerlo después de consolidar su trayectoria profesional le permitió dedicar más tiempo a su familia.

Swank también ha destacado la importancia de poder organizar sus compromisos laborales para estar presente durante la crianza de sus pequeños, una posibilidad que valora especialmente en esta etapa.

Un nuevo integrante llegará a la familia

Con el anuncio de su tercer embarazo, Hilary Swank y Philip Schneider se preparan para vivir nuevamente la experiencia de recibir a un hijo, mientras Aya y Ohm se encaminan a convertirse en hermanos mayores.

La noticia marca un nuevo capítulo en la vida personal de la actriz, quien ha compartido con sus seguidores parte de su recorrido por la maternidad. Por ahora, la familia no ha revelado más información sobre el embarazo y mantiene la expectativa sobre la llegada del bebé, prevista para diciembre de 2026.