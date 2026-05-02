Olivia Rodrigo se suma al Barcelona para el Clásico ante Real Madrid

La artista pop Olivia Rodrigo será la protagonista en la camiseta del FC Barcelona durante el próximo Clásico frente al Real Madrid, programado para el 10 de mayo.

El anuncio fue realizado por Spotify, principal patrocinador del club catalán, que continúa con su estrategia de vincular la música con el fútbol. De esta forma, Rodrigo se une a una lista de artistas que ya han aparecido en la indumentaria del equipo, como The Rolling Stones, Drake, Coldplay y Travis Scott.

La cantante, ganadora del Premio Grammy, expresó su entusiasmo por formar parte de esta colaboración, destacando la experiencia de ver su imagen en la camiseta del club y la oportunidad de conectar con sus seguidores en Barcelona.

Rodrigo también adelantó que recientemente lanzó su sencillo "Drop Dead" y que prepara el lanzamiento de su tercer álbum de estudio para finales de este año.

¿Cómo ocurrió esta colaboración?

El encuentro entre Barcelona y Real Madrid cobra especial relevancia en la recta final de LaLiga, donde el conjunto blaugrana mantiene una ventaja de nueve puntos sobre su máximo rival a falta de cinco jornadas por disputarse.