Eduardo Yáñez señala que fue victima de abuso

El actor Eduardo Yáñez, afirmo que durante su carrera profesional fue abusado en "incontables ocasiones" sin embargo no le interesa ventilar mas sobre esto con la intención de mantener su privacidad.

Estos comentarios llegan después de que Sasha Sokol denuncio a Luis Llano con el cual sostuvo una relación cuando ella era menor de edad.

"En incontables ocasiones o sea [...] Yo en mis casos... no me interesa andarle diciéndole a la gente mis ped*s, los resuelvo yo mismo", comentó el actor ante el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría.

Así mismo señalo que los asuntos de abuso no solo se dan en el mundo de la farándula, si no también en los lugares comunes de trabajo, así mismo, alentó a las personas que han sufrido abuso a hablar y denunciar.

"Yo no digo que solo en el mundo artístico o el mundo del entretenimiento es el único que está expuesto a esto. Existe en hospitales, bancos, industrias, fábricas donde las mujeres, o los jóvenes, o los hombres son carnada para otras personas que se dedican a hostigar y a abusar de de los demás, no es algo exclusivo de nosotros", agregó.