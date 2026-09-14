Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian separación tras nueve años de matrimonio

MONTERREY, Nuevo León — El cantante y vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, y la empresaria Kimberly Flores anunciaron públicamente la decisión de hacer una pausa en su matrimonio tras nueve años de vida en pareja y siete de casados.

¿Qué declararon sobre su separación?

A través de un comunicado conjunto difundido en sus canales oficiales de comunicación y redes sociales, la pareja confirmó que atraviesan por una etapa de distanciamiento acordada de manera mutua. Ambos señalaron que el proceso se desarrolla bajo términos de respeto y cordialidad, priorizando en todo momento el bienestar emocional y la estabilidad de sus hijos dentro del entorno familiar.

Detalles sobre el comunicado

En el mensaje, los involucrados expresaron su agradecimiento hacia el público y los medios de comunicación por el apoyo brindado a lo largo de su trayectoria conjunta, solicitando comprensión y espacio para sobrellevar este proceso en privado. Hasta el momento, ninguno de los dos ha detallado si la separación temporal derivará en un trámite legal de divorcio definitivo.