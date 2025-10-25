El Hombre Pájaro protagoniza película de terror

Una de las leyendas urbanas más conocidas y escalofriantes de Nuevo León, "El Hombre Pájaro", dará el salto a la pantalla grande como protagonista de una nueva película de terror. Los productores del proyecto han generado gran expectación al revelar las primeras imágenes oficiales de la cinta, que promete llevar el folclore regiomontano al género de horror.

La leyenda del "Hombre Pájaro" (o criatura similar a la Mothman) ha circulado por décadas en Nuevo León, alimentando el misterio y el miedo entre los habitantes. Ahora, esta figura mítica se transformará en el centro de una narrativa cinematográfica de suspenso y terror psicológico.

Un Gesto al Cine de Terror Regional

El proyecto cinematográfico busca capitalizar el auge de las historias de terror basadas en leyendas locales, siguiendo una tendencia que ha probado ser popular en el cine mexicano. Las primeras imágenes difundidas muestran un tono oscuro y una ambientación que sugiere una atmósfera de paranoia y persecución, en clara alusión a los relatos de avistamientos nocturnos en la zona metropolitana de Monterrey y sus alrededores.

Los detalles específicos de la trama y el elenco se mantienen bajo reserva, pero el anuncio y la difusión de las imágenes han sido suficientes para encender el interés en la comunidad cinematográfica y entre los aficionados al terror, especialmente en la región norte de México.

Se espera que la película del "Hombre Pájaro de NL" no solo atraiga al público local familiarizado con la leyenda, sino que también exponga este intrigante relato a una audiencia nacional más amplia, confirmando el potencial de las leyendas mexicanas como material primordial para el cine de terror. La fecha de estreno de la producción aún está por confirmarse.