El Komanche: llegan los restos de Carlos José Rivera Alfaro a San Sebastián

SAN SEBASTIÁN — Los restos mortales del creador de contenido salvadoreño Carlos José Rivera Alfaro, conocido en las plataformas digitales como "El Komanche", arribaron a su país natal para la realización de las honras fúnebres tras su fallecimiento registrado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Decenas de habitantes del municipio de San Sebastián, ubicado en el departamento de San Vicente, se congregaron a lo largo de las vías principales de la localidad para recibir el cortejo fúnebre que trasladó el cuerpo desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. El trayecto hacia el recinto donde se desarrolla la velación fue acompañado por muestras de afecto y aplausos de familiares, allegados y seguidores locales.

¿Cómo ocurrió el fallecimiento de El Komanche?

La llegada de los restos al territorio salvadoreño estuvo precedida por la confirmación de las autoridades sobre la causa del deceso, ocurrido en su residencia particular en el norte de México a la edad de 30 años. El representante del comunicador, Byron Reyes, emitió un mensaje en redes sociales resaltando los proyectos profesionales que el joven mantenía en desarrollo y haciendo un llamado a la concientización sobre el impacto del acoso en entornos digitales.

Impacto en la comunidad del entretenimiento

Rivera Alfaro consolidó una presencia destacada en la comunidad del entretenimiento en línea dentro del ámbito hispanohablante. Entre sus participaciones más relevantes figuró la coorganización del certamen Squid Craft Games en la plataforma Twitch, competencia inspirada en elementos de la cultura popular que reunió a reconocidas figuras internacionales de la creación de contenido.

Los servicios funerarios continúan en la privacidad de la capilla local por solicitud de sus familiares directos, previo a su sepelio programado en el cementerio municipal de la entidad.