Claudia Sheinbaum conmemora el Día de Muertos desde Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró la festividad del Día de Muertos desde Palacio Nacional durante su tradicional conferencia de prensa matutina, desde donde resaltó el valor cultural de preservar las costumbres mexicanas tanto en el territorio nacional como entre las comunidades de migrantes que residen en el extranjero.

Como parte del ejercicio informativo, la jefa del Ejecutivo federal facilitó un enlace en vivo con la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos para dar visibilidad a las actividades conmemorativas que llevarán a cabo en la Unión Americana con motivo de esta celebración patrimonial.

Durante la transmisión televisiva, la presentadora Nancy Leal explicó que el Jardín Botánico de Fort Worth funcionará como la sede central de las actividades conmemorativas durante el fin de semana. El recinto albergará un gran altar comunitario de varios niveles diseñado para que las familias de connacionales acudan a colocar las fotografías de sus seres queridos fallecidos.

La periodista enfatizó durante la conferencia pública que este encuentro binacional no está concebido como un desfile ni como un certamen competitivo, sino como un espacio de identidad diseñado para rendir homenaje a la memoria de los difuntos y mantener vivas las raíces folclóricas en suelo estadounidense.

Actividades del Día de Muertos en Fort Worth

El itinerario oficial previsto en las instalaciones del recinto botánico incluye la realización de una procesión del silencio encabezada por caracterizaciones de catrinas y catrines, presentaciones de música de mariachi en vivo, un punto de reunión para el montaje de imágenes en el altar principal y un acto litúrgico que contempla una bendición ecuménica a cargo de un sacerdote y un pastor dirigidos a la comunidad migrante congregada.

Compromiso del Gobierno de México

La conmemoración efectuada desde la sede del Poder Ejecutivo federal refrenda el impacto transfronterizo de las festividades del Día de Muertos, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con la preservación cultural entre los ciudadanos que radican fuera del país.