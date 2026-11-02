José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminan su relación tras siete años

CIUDAD DE MÉXICO — El actor José Eduardo Derbez confirmó públicamente el término de su relación sentimental con la influencer Paola Dalay tras casi siete años de noviazgo, al detallar que el rompimiento se dio por mutuo acuerdo luego de enfrentar una crisis de pareja que se prolongó durante varios meses.

Durante un encuentro con los medios de comunicación tras revelarse la noticia, el intérprete explicó que ambas partes decidieron tomar distancia previamente para evaluar la viabilidad del vínculo. El actor detalló que existieron esfuerzos continuos por resolver las diferencias internas, pero al no lograr superar el distanciamiento, acordaron finalizar la relación en términos cordiales.

¿Qué declararon sobre la ruptura?

El anuncio de la separación desató especulaciones en plataformas digitales que sugerían una presunta infidelidad, alimentadas por imágenes de la creadora de contenido junto al deportista César Romo durante las actividades del Gran Premio de México. Al respecto, Derbez desmintió de forma contundente la intervención de terceras personas en la decisión, asegurando que el desenlace respondió únicamente al desgaste natural del noviazgo.

Por su parte, Dalay respondió en redes sociales a los cuestionamientos sobre su vida privada, descartando las acusaciones formuladas por usuarios y coincidiendo en que la prioridad compartida mantendrá un enfoque de respeto y colaboración como padres de su hija Tessa.

Reacciones de la familia y amigos

Pese a la coyuntura personal, el actor manifestó su intención de mantener sus compromisos profesionales en el ámbito teatral, destacando que conserva una relación de amistad cercana con su expareja. La actriz Victoria Ruffo, madre del comediante, expresó ante la prensa que conoció la noticia a través de los medios e hizo un llamado a preservar la privacidad de su nieta ante la cobertura informativa del caso.