José Eduardo Derbez rompe el silencio sobre su separación de Paola Dalay: ¿hubo una infidelidad?

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay continúa dando de qué hablar. A pocas horas de que ambos confirmaran públicamente el fin de su relación, el actor habló por primera vez sobre la ruptura y respondió algunas de las preguntas que surgieron tras el anuncio, entre ellas, si una infidelidad provocó que decidieran tomar caminos separados.

El hijo de Eugenio Derbez fue abordado por el medio Junket el pasado 1 de noviembre, cuando llegó a un teatro de la Ciudad de México para cumplir con sus compromisos laborales.

¿Qué declaró José Eduardo sobre su ruptura?

Durante el encuentro, el también conductor fue cuestionado sobre las razones que llevaron al fin de su relación con Paola, con quien compartió varios años de su vida. Al respecto, José Eduardo explicó que las relaciones atraviesan diferentes etapas y que, en su caso, llegó un momento complicado que finalmente no pudieron superar.

"Pues hay momentos de subir y bajar en una relación y aquí pues tocó bajar", comentó.

José Eduardo niega que una infidelidad provocara la ruptura

Una de las principales dudas alrededor de la separación era si alguno de los dos había sido infiel durante la relación. Ante el cuestionamiento directo sobre la posibilidad de que una tercera persona estuviera involucrada, el actor fue contundente y descartó esa versión. "Nada, no hubo infidelidad", aseguró, dejando claro que, de acuerdo con sus declaraciones, la ruptura no estuvo relacionada con una traición amorosa. De esta manera, José Eduardo también puso fin a las especulaciones sobre uno de los posibles motivos detrás de la decisión de separarse.

¿Por qué anunciaron su separación hasta ahora?

Otro de los temas que abordó fue el tiempo que transcurrió antes de que ambos hicieran oficial la noticia, especialmente porque durante las semanas anteriores ya circulaban rumores sobre una posible crisis en su relación. El actor explicó que primero decidieron tomar distancia para analizar su situación e intentar encontrar una solución a los problemas que enfrentaban como pareja. Sin embargo, después de ese periodo concluyeron que no era posible recuperar su relación sentimental. Pese a ello, destacó que actualmente mantienen una buena comunicación y que su vínculo continúa siendo amistoso.

Así comenzó la historia de amor de José Eduardo y Paola Dalay. La relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay comenzó oficialmente en octubre de 2019. Durante los años que estuvieron juntos compartieron diferentes etapas, incluida la llegada de su primera hija. El 30 de junio de 2024 nació Tessa, quien se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes para ambos. Aunque ahora decidieron terminar su relación como pareja, las declaraciones del actor dejan ver que buscan mantener una buena convivencia y conservar la amistad, especialmente por la familia que formaron juntos.