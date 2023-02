Elon Musk comenta en video de AriGameplays

Monterrey.- Vaya sorpresa se llevaron los usuarios de Twitter este lunes 20 de febrero cuando la streamer y creadora de contenido regiomontana, AriGameplays, tuvo una interacción en esta red social con el multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla.

Todo inició cuando Min-Liang Tan, director general de la empresa multinacional de tecnología Razer Inc, compartió en su cuenta oficial de Twitter un video de una campaña publicitaria de su empresa, para la cual invitaron a AriGameplays. En el video, la youtuber realiza un reto de baile, el cual la empresa pretende viralizar, por lo que la regia aparece disfrazada de conejita y baila frente a la cámara, al misto tiempo que usa productos electrónicos fabricados por Razer Inc.

Al compartir el video, Min-Liang Tan comentó que su equipo de trabajo le pidió unirse a este reto y bailar como AriGameplays y hacer un video similar al de la campaña publicitaria. Tras compartir este mensaje, Elon Musk, dueño de Tesla, no dudó en responder el mensaje de Min-Liang Tan, pero solo se limitó a comentarle con un emoji de fuego al video donde Ari aparece bailando.

Pero esto no terminó ahí, acto seguido, AriGameplays compartió el mensaje de Elon y le añadió un mensaje muy a su estilo, en el cual le dijo: "Te comprendo Elon, te comprendo". Rapidamente, la respuesta de AriGameplays causó revuelo entre sus seguidores, quienes no dudaron en darle me gusta a su publicación y también comentarla.

Los seguidores de AriGameplays se mostraron felices ante esta interacción entre la streamer y los dos empresarios. Incluso, hubo quienes le pidieron que "lo invitara (a Elon Musk) a un stream" y otros mencionaron que Elon "tiene buenos gustos".

El comentario de la regia AriGameplays en respuesta a Elon Musk, se da en medio de la polémica en México, sobre la llegada de Tesla al país y donde Nuevo León figura como uno de los posibles Estados donde la compañía podría instalarse.

¿Quién es AriGameplays?

Su nombre real es Abril Abdamari Garza Alonso. Es originaria de Monterrey, Nuevo León. Es mejor conocida como Arigameplays, es youtuber y gamer. Dejó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL para entrar de lleno al mundo de la Internet. Actualmente, cuenta con 4.6 millones de suscriptores en su canal de Youtube. A su vez, reúne más de 58 millones de seguidores en todas sus plataformas.

¿Quién es Elon Musk?

Es un empresario, inversor y magnate de origen sudafricano. Es fundador de SpaceX, y Director General de la empresa de autos, Tesla. Además, desde el 28 de octubre de 2022 se desempeña como el Director Ejecutivo de la compañía Twitter.