El enfrentamiento legal entre Luis de Llano y Sasha Sokol continúa generando controversia. En esta ocasión, Francisco Mancera, abogado del productor, cuestionó el procedimiento mediante el cual se aprobó el texto de la disculpa pública y acusó que existen irregularidades que, desde su perspectiva, podrían representar un intento de llevar el asunto al terreno penal.

Durante una entrevista con Paty Chapoy, el representante legal sostuvo que Sasha Sokol no habría aceptado la disculpa presentada por su cliente debido a las condiciones del documento. Según su versión, el contenido tendría como propósito generar consecuencias penales para Luis de Llano, situación que calificó como un "fraude a la ley".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el productor ofreciera una nueva disculpa, Mancera fue contundente al descartar esa opción. "No habrá segunda disculpa", respondió, al argumentar que su representado ya cumplió con ese procedimiento.

Francisco Mancera cuestiona el procedimiento de la disculpa pública de Luis de Llano.

Uno de los principales argumentos de la defensa gira en torno a la elaboración del texto. Mancera explicó que, de acuerdo con la sentencia, ninguna de las partes involucradas tenía facultades para redactar el contenido de la disculpa, pues esa responsabilidad correspondía a la autoridad judicial.

Para respaldar su postura, hizo referencia al principio de tutela judicial efectiva y señaló que la ejecución de una resolución no puede quedar condicionada a la voluntad de quienes participan en el proceso.

Sin embargo, aseguró que la jueza solicitó y recibió un documento que posteriormente aprobó, a pesar de que, según su interpretación del fallo, ni Sasha Sokol ni Luis de Llano debían intervenir en su redacción. Por este motivo, considera que el texto carece de validez.

El abogado de Luis de Llano señala irregularidades en el documento presentado.

El abogado también enumeró tres aspectos que, a su juicio, representan problemas en el documento. El primero es que Sasha Sokol habría participado en su elaboración; el segundo, que contiene disposiciones que considera contrarias a la Constitución, y el tercero, que existiría un intento de utilizar un procedimiento civil para generar consecuencias propias del ámbito penal.

Mancera sostuvo que el escrito podría afectar los derechos constitucionales de su representado e incluso incriminarlo. Asimismo, argumentó que existe una excepción al principio de cosa juzgada cuando una resolución puede vulnerar los derechos humanos de la persona sentenciada.

En cuanto al cumplimiento de la sentencia, el representante legal afirmó que Luis de Llano reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas conforme a lo establecido. Por ello, insistió en que su inconformidad no está dirigida contra el fallo, sino contra el contenido y las posibles implicaciones jurídicas del documento.

Sasha Sokol y su equipo legal responden a las acusaciones del abogado.

Otro de los puntos abordados durante la conversación fue la postura de Sasha Sokol respecto a la disculpa. El abogado aseguró que la cantante y su equipo legal faltaron a la verdad al señalar que ella no había rechazado el documento.

Como argumento, mencionó la existencia de una carta dirigida a Víctor Juárez, en la que, según Mancera, Sasha habría expresado que no modificaría ninguna línea del texto. Aseguró que dicha comunicación forma parte de los documentos del expediente.

Finalmente, el representante de Luis de Llano pidió que se revise el contenido de la disculpa desde una perspectiva constitucional. Para ello, hizo referencia al artículo primero de la Constitución, particularmente a su tercer párrafo, y sostuvo que los jueces deben atender cualquier posible vulneración de derechos fundamentales.

De esta manera, la defensa del productor mantiene su postura de que la sentencia ha sido aceptada y cumplida, pero considera que el documento de disculpa presenta problemas legales que deben corregirse.