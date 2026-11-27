La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que presentará nuevamente una demanda colectiva por la cancelación del concierto de Luis Miguel previsto para diciembre de 2023 en León, Guanajuato. La institución representa a 689 consumidores y busca que sus reclamaciones sean examinadas por los tribunales.

La acción está dirigida contra La Florida Equipos y Suplementos, empresa conocida comercialmente como Funticket o Musicvibe, responsable de organizar el espectáculo. El concierto estaba programado para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana.

¿Qué motivó la demanda de Profeco?

El anuncio ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara revisar un amparo promovido por Profeco. La resolución dejó firme el desechamiento de la vía utilizada, pero la dependencia sostiene que todavía dispone de alternativas para reclamar la reparación de los derechos de los afectados.

Una vez que reciba la notificación oficial, presentará una demanda colectiva individual homogénea. Esa es la vía con la que pretende retomar el litigio, después de los obstáculos procesales que han impedido resolver las reclamaciones.

Cronología del conflicto

La controversia llegó a la Corte tras una serie de recursos iniciados casi tres años atrás. Profeco presentó la primera demanda el 13 de diciembre de 2023, pocos días después de la fecha prevista para el concierto. Un juzgado federal la desechó al considerar que debía tramitarse por otra vía.

En enero de 2024, la Procuraduría volvió a promover la acción, que también fue declarada improcedente en noviembre de ese año. La institución recurrió esas decisiones hasta llevar el asunto ante el máximo tribunal.

La Corte consideró que el amparo no planteaba una cuestión de constitucionalidad ni solicitaba interpretar directamente un precepto constitucional o un derecho humano. Profeco cuestionó ese criterio, al sostener que la protección al consumidor debía formar parte del análisis.

Irregularidades en la organización del concierto

El conflicto se originó cuando el concierto no pudo realizarse por incumplimientos en los requisitos municipales. Entre las irregularidades señaladas estuvieron la venta de entradas sin autorización, la falta de documentación y pendientes relacionados con las condiciones de seguridad del evento.

También se reportaron omisiones en la entrega del boletaje correspondiente al aforo autorizado y en la garantía económica exigida por la Tesorería Municipal. Las autoridades de León mantuvieron la cancelación al considerar que no estaban reunidas las condiciones para efectuar el espectáculo.

La nueva demanda todavía deberá ser presentada y admitida. Por ahora, el anuncio de Profeco no equivale a una orden de pago ni establece una indemnización definitiva. La dependencia reiteró que continuará la defensa de los 689 consumidores, mientras permanece pendiente una resolución de fondo sobre sus reclamaciones.