NUEVA YORK (AP) — El tradicional desfile de los grandes almacenes Macy's recorrió este sábado las calles de Manhattan, dos días después del Día de Acción de Gracias, luego de que una severa tormenta de viento y lluvia obligara a posponer el evento por primera vez en sus cien años de historia.

La edición centenaria comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana, hora local, con una presentación musical de la cantante británica Raye desde Bethesda Terrace, en Central Park, antes de que las carrozas, los globos gigantes de helio y las bandas escolares avanzaran por su ruta habitual hacia la tienda insignia de la cadena en Herald Square.

¡100 años de magia en las calles de Manhattan! ? Así se vivió este sábado el icónico desfile de Macy´s, una tradición que late en el corazón de Nueva York desde hace un siglo. Entre globos gigantes, carrozas espectaculares y la energía inigualable de la Gran Manzana, celebramos la cultura, la historia y el inicio oficial de la temporada más bonita del año. Estar aquí es sentir la historia viva de esta ciudad. ¿Cuál fue tu globo favorito de este año? #MacysParade #Macys100 #NuevaYork #NYC #TradicionNeoyorquina #CulturaNYC #ThanksgivingParade — Maibort Petit (@maibortpetit) November 28, 2026

Participación de artistas destacados

En el recorrido participaron artistas como Anthony Ramos, Keke Palmer y la agrupación Smash Mouth, acompañados por conjuntos musicales y agrupaciones de porristas provenientes de distintos estados del país. Varias de estas bandas estudiantiles debieron organizar campañas urgentes de recaudación de fondos para costear dos noches adicionales de hospedaje, alimentación y transporte en la ciudad tras la reprogramación del calendario.

Aunque el espectáculo había sido suspendido durante tres años consecutivos entre 1942 y 1944 —cuando el helio y el caucho se destinaron al esfuerzo bélico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial—, nunca antes desde su creación en 1924 se había trasladado a una fecha distinta al cuarto jueves de noviembre.

Decisión de aplazar el desfile

Los organizadores y las autoridades municipales tomaron la decisión de aplazar el desfile el miércoles por la tarde, justo mientras se realizaba el tradicional inflado de los globos en las inmediaciones del Museo Americano de Historia Natural. Los reportes meteorológicos advertían sobre ráfagas de viento que rebasaban los límites de seguridad fijados por la policía de Nueva York para operar los globos aéreos.

El pronóstico se confirmó durante la jornada del jueves, cuando un extenso sistema tormentoso azotó la costa este estadounidense con lluvias torrenciales y vientos intensos que provocaron apagones masivos, dejando sin suministro eléctrico a cientos de miles de hogares y comercios en varios estados.

Con mejores condiciones climáticas este sábado, miles de residentes y turistas se congregaron desde temprano detrás de las vallas metálicas a lo largo de la Sexta Avenida para presenciar el paso del desfile, que marca el inicio simbólico de la temporada navideña en Nueva York.