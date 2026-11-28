Una vez más, Alejandra Guzmán vivió un complicado momento sobre el escenario. La noche del 27 de noviembre, durante su presentación en la Arena Ciudad de México, la cantante sufrió un nuevo problema en la cadera que le impidió continuar con el espectáculo y la obligó a retirarse en camilla.

El incidente ocurrió poco después de comenzar su concierto, cuando terminó de interpretar el tema Mírala, Míralo. Frente a los asistentes, la intérprete explicó lo que estaba sucediendo y expresó su pesar por no poder continuar con la presentación.

"Chicos, perdón, se me zafó la cadera", comentó ante el público. También manifestó la pena que sentía por tener que detener el espectáculo, pues aseguró que tenía muchas ganas de salir a cantar.

De acuerdo con el periodista Jorge Ugalde, de Televisa Espectáculos, el percance se presentó después de la primera canción. El reportero también señaló que, al bajar del automóvil, la artista ya no pudo moverse, por lo que fue necesario auxiliarla para sacarla del escenario.

En grabaciones compartidas por TVyNovelas en redes sociales quedó registrado el momento en que personal médico ayudó a subir a la cantante a una camilla para posteriormente retirarla del lugar.

El equipo pidió comprensión a los asistentes

Tras lo sucedido, integrantes del equipo de trabajo de Alejandra Guzmán se dirigieron al público para explicar la situación y ofrecer disculpas por la cancelación del espectáculo.

Durante su mensaje, señalaron que todos se encontraban preocupados por la cantante y reconocieron el esfuerzo de las personas que habían viajado y comprado sus entradas para asistir al concierto. Asimismo, hicieron énfasis en que la prioridad era atender la situación de la intérprete y compartieron que Alejandra estaba "deshecha" por no haber podido cumplir con su presentación.

El equipo agradeció la comprensión de los asistentes y pidió paciencia ante el inesperado desenlace de la noche.

Un nuevo episodio después de lo ocurrido en Veracruz

Este no es el primer incidente de este tipo que enfrenta la llamada Reina de Corazones durante una presentación. El pasado 19 de septiembre, Alejandra Guzmán también sufrió una luxación de cadera mientras ofrecía un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz.

En aquella ocasión, la artista igualmente tuvo que detener su espectáculo y posteriormente fue trasladada a un hospital. Con lo ocurrido ahora en la Arena Ciudad de México, la cantante vuelve a protagonizar un episodio que interrumpe su actividad sobre los escenarios y que generó preocupación entre sus seguidores y el público que acudió a verla.