Fallece Eric Dane, actor de Grey´s Anatomy a los 53 años

El mundo del espectáculo está de luto. El actor Eric Dane, quien alcanzó el estrellato mundial durante las temporadas doradas de Grey´s Anatomy, ha fallecido a los 53 años. La noticia fue confirmada por su publicista a través de un emotivo comunicado.

Según el informe oficial, Dane pasó sus últimos momentos en compañía de su círculo más íntimo: sus amigos cercanos, su esposa y sus dos hijas, Billie y Georgia, a quienes siempre consideró el motor de su existencia.

Tras revelar su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2025, el actor transformó su lucha personal en una misión pública. Sus últimos años estuvieron marcados por:

- Activismo incansable: Se convirtió en una voz fundamental para la concientización sobre la enfermedad de Lou Gehrig.

- Fomento a la investigación: Trabajó activamente para impulsar la búsqueda de curas y mejores tratamientos.

- Gratitud con su audiencia: El comunicado destaca que Eric guardaba un profundo cariño por sus fans y se sentía profundamente conmovido por el apoyo recibido desde su diagnóstico.

"Eric será profundamente extrañado y siempre recordado con cariño", dicta el comunicado, en el cual la familia solicita privacidad para procesar esta irreparable pérdida.