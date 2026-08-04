Ernesto Laguardia y Karina Torres descalificados en La Casa de los Famosos

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México se intensificó durante la jornada de competencia luego de que Ernesto Laguardia y la influencer Karina Torres quedaran fuera de la prueba por el liderazgo de la semana de manera imprevista.

La razón detrás de la sanción o descalificación

La decisión de marginar a ambos participantes del duelo por la inmunidad fue anunciada por la producción del reality show debido al incumplimiento de las reglas impuestas para la dinámica.

Entre los factores clave que derivaron en su salida de la prueba destacan:

Infracción del reglamento: Omitir las indicaciones técnicas y de postura estipuladas antes de dar inicio a la competencia.

Coordinación y tiempos: Moverse o soltar los elementos de la prueba antes de la señal oficial emitida por La Jefa, lo que anuló automáticamente su participación.

El impacto en la convivencia y la placa

Quedar fuera de la prueba del líder representa un duro golpe estratégico para ambos habitantes, ya que pierden la oportunidad de obtener la inmunidad semanal y la facultad de salvar a uno de sus compañeros nominados.

Tanto el actor como la creadora de contenido expresaron su frustración ante la decisión de la producción; sin embargo, debieron acatar la sanción y regresar con el resto del grupo, dejando el camino libre para que sus compañeros disputaran la cima del liderazgo en el reality.