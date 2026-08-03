Rosalía llora y pide perdón al público argentino durante su presentación en Buenos Aires

La cantante española Rosalía protagonizó un emotivo e inesperado momento durante su más reciente presentación en Buenos Aires. Frente a un foro con más de 15 mil asistentes, la intérprete no pudo contener las lágrimas al tomar el micrófono para ofrecer una sincera disculpa al público argentino tras las tensiones y comentarios vertidos en redes sociales durante la final del Mundial de la FIFA 2026.

El detonante de la controversia

La polémica surgió en el contexto de la final mundialista disputada entre las selecciones de España y Argentina. Tras la victoria del conjunto español, diversos mensajes e interacciones atribuibles a la artista en plataformas digitales generaron descontento e indignación entre la afición y sus seguidores en el país sudamericano, desatando una oleada de críticas en internet.

Un mensaje de reconciliación en el escenario

Durante una pausa del show, visiblemente conmovida y ante el silencio de la multitud, la artista de "Motomami" abrió su corazón para aclarar la situación y expresar el profundo respeto y cariño que siente por el público argentino.

"Nunca fue mi intención lastimar a nadie ni faltarle al respeto a un país que me ha dado tanto amor desde el primer día", expresó la cantante entre lágrimas, reconociendo el impacto de sus acciones y buscando sanar la relación con sus fanáticos locales.

La reacción del público bonaerense

El gesto de vulnerabilidad de la cantante transformó la atmósfera del recinto. La audiencia respondió con aplausos divididos pero mayoritariamente comprensivos, permitiendo que el concierto continuara en un ambiente de calidez y emotividad.

El episodio se suma a la lista de secuelas culturales y mediáticas que dejó el torneo futbolístico, reafirmando cómo la pasión del deporte traspasa fronteras hasta el ámbito del entretenimiento.