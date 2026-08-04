Ernesto Laguardia y Karina Torres quedan fuera de la prueba del líder

La tensión dentro de La Casa de los Famosos México continúa en aumento. En esta ocasión, los habitantes Ernesto Laguardia y Karina Torres quedaron fuera de la prueba por el liderazgo de la semana de manera imprevista, sorprendiendo tanto a sus compañeros como a la audiencia del programa.

La razón de su exclusión

La decisión de que ambos participantes no pudieran disputar la codiciada inmunidad se debió a sanciones e incumplimientos del reglamento de la prueba establecidos por la producción del reality.

Entre las razones principales destacan:

Faltas al reglamento técnico: No seguir al pie de la letra las instrucciones de posición, equilibrio o manipulación de los elementos asignados para la prueba.

Movimientos extemporáneos: Romper la postura o ejecutar movimientos antes de las señales oficiales emitidas por La Jefa, lo que derivó en la anulación automática de su intento.

Consecuencias estratégicas en la casa

Quedar marginados de la competencia por la cima de la casa representa una desventaja importante para ambos concursantes, ya que pierden la posibilidad de obtener inmunidad frente a la nominación y la oportunidad de salvar a un aliado en riesgo de eliminación.

Tanto Ernesto Laguardia como Karina Torres expresaron su descontento y frustración ante la descalificación; sin embargo, tuvieron que acatar la resolución de la producción y presenciar el desarrollo del duelo desde las bancas, dejando la vía libre a sus compañeros para disputar el control de la semana.