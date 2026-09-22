Sombra misteriosa aparece en entrevista de Imelda Tuñón: ¿es Julián Figueroa?

Un video de una entrevista a Imelda Tuñón comenzó a circular en redes sociales después de que algunos usuarios identificaran una silueta oscura en una ventana ubicada al fondo de la grabación. El movimiento de la figura llamó la atención y rápidamente surgieron teorías sobre una posible presencia paranormal. En el fragmento que se comparte en plataformas digitales, una sombra parece desplazarse detrás del cristal. Por algunos segundos permanece visible y después desaparece de la toma. El detalle pasó desapercibido para varias personas durante la entrevista, pero posteriormente fue señalado por espectadores que revisaron las imágenes.

¿Qué se observa en el video?

La escena provocó comentarios de usuarios que plantearon distintas posibilidades. Algunos relacionaron la silueta con Julián Figueroa, esposo fallecido de Tuñón, mientras que otros consideran que podría tratarse de un reflejo, una persona que caminaba detrás de la ventana o un efecto producido por la iluminación.