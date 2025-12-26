Christian Nodal bajo la lupa: video de Esmeralda Camacho genera especulaciones

Esmeralda Camacho subió un video a redes en el que aparentemente presume collar y sombrero de Christian Nodal.

Esmeralda Camacho se grabó para redes sociales y ahora un collar y un sombrero revivieron los rumores de la violinista como la tercera en discordia dentro del matrimonio de Christian Nodal.

Y aunque el video iba dirigido a temas musicales, los internautas prestaron más atención a los detalles que supuestamente delatarían la infidelidad de Christian Nodal.

Collar y sombrero de Esmeralda Camacho reavivan rumores contra Christian Nodal

En un primer plano de las imágenes, Esmeralda Camacho luce un vestido que deja ver sobre su cuello el polémico collar, joya de múltiples cuentas en color plateado. En una segunda toma, la imagen se abre y deja ver un sombrero ranchero colocado en lo que parece un perchero. Ambos accesorios fueron relacionados directamente con Christian Nodal por el estilo del cantante en sus conciertos.

"Esa historia ya se contó", decían algunos. Esto en referencia a que en el pasado, cuando Christian Nodal terminó su relación con Cazzu, Ángela Aguilar apareció en redes con un collar de su ahora esposo.

Por otra parte, Christian Nodal continúa sin hacer declaraciones al respecto. Esto a pesar de que su equipo desmintió algunos rumores en torno al escándalo, como el supuesto despido de la violinista.

Y aunque hay marcadas diferencias y similitudes en el collar con otros que ha usado el cantante en público, esto ha sido suficiente para los fans, quienes no dudaron en confirmar una infidelidad por parte de Christian Nodal.