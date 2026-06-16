Esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, acusado de fraude y falsedad en disputa legal

Andrés Tovar, productor de televisión y esposo de Maite Perroni, enfrenta un proceso legal relacionado con acusaciones de presunto fraude procesal y falsedad de declaración derivadas de una disputa con Imagen Televisión.

La controversia tomó relevancia luego de que se difundiera información sobre una supuesta reclamación de 150 millones de pesos por parte del productor a la televisora. Sin embargo, Tovar rechazó esa versión y aclaró que en la demanda presentada no estableció una cantidad específica como compensación.

Según explicó, su solicitud consistía en que, en caso de que un juez determinara que tenía razón, fuera un perito quien estableciera el monto correspondiente. Asimismo, señaló que algunas publicaciones han difundido información incorrecta sobre el caso y aseguró que buscan perjudicarlo.

De acuerdo con su versión, el conflicto comenzó después de intentar durante dos años alcanzar un acuerdo con Imagen Televisión respecto a temas relacionados con sus derechos de autor y el trabajo realizado durante su paso por la empresa, donde afirmó haber creado, desarrollado y producido más de 6 mil 300 horas de contenido televisivo.

Tras no lograr una solución mediante el diálogo, decidió presentar una demanda por la vía civil en 2024. Posteriormente, indicó que 14 meses después fue denunciado por presunta falsedad de declaraciones y fraude procesal, situación que derivó en su reciente vinculación a proceso.

El productor también precisó que esta resolución judicial no representa una sentencia ni una determinación de culpabilidad. Afirmó que se trata de una etapa legal que permite continuar con las investigaciones mientras ambas partes presentan pruebas y argumentos ante las autoridades correspondientes.

A través de sus redes sociales, Tovar reiteró que defender el trabajo creativo y los derechos de autor no debería convertirse en motivo de persecución legal. Además, retomó una publicación en la que se cuestionan presuntas prácticas de presión dentro de algunos procesos judiciales, entre ellas denuncias por falsedad de declaraciones y restricciones relacionadas con carpetas de investigación.

Finalmente, sostuvo que continuará defendiendo sus derechos por las vías legales correspondientes.