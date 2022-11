Estafa con boletos de Bad Bunny y se roba más de 2 mdp

Tracey Palafox, es una supuesta estafadora a la que una amiga "quemó" a través de un storytime en la app de video cortos.

Ella se robó, supuestamente, más de 2 millones de pesos vendiendo boletos para Bad Bunny y ahora no contesta y a veces se cambia los apellidos.

"Yo la conocí por amigos en común y un amigo de muchísima confianza, le vendió un par de boletos a mi esposo y nos dijo que trabajaba con ella, que era de relaciones públicas y laboraba con influencers y medios".

De acuerdo con la usuaria identificada como "Brujaauu", empezó a sospechar luego de que les regaló accesos generales, que antes había presumido como VIP.

"Ya habíamos ido a muchos eventos que nos había invitado y todo bien; sin embargo, con lo de Bad Bunny me preguntó que sí podía recomendarla como vendedora: yo al principio desconfié, pero no me gusta juzgar a los demás y a mí no me había fallado".

Ella cuestionó sobre qué pasaría si no cumplía con los boletos para el concierto, a lo que Tracy contestó que firmaría una carta y devolvería el dinero; "me puse a investigar con amigos y una de ellas me dijo que era peor que el estafador de Tinder, me dijo no te metas con ella, cumple uno o 2 boletos, pero cantidades más grandes no".