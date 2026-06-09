Ariana Grande y Ethan Slater ponen fin a su romance tras tres años de relación

La relación sentimental entre Ariana Grande y Ethan Slater habría llegado a su fin después de tres años, de acuerdo con información difundida por TMZ. Según fuentes cercanas a ambos actores, la decisión se tomó de manera amistosa tras un periodo de reflexión, sin conflictos públicos de por medio.

La relación entre Ariana Grande y Ethan Slater se consolidó durante la filmación de Wicked.

Los reportes señalan que, pese a la ruptura, los artistas mantienen una buena relación y continúan brindándose apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o comentado públicamente la información, mientras que sus representantes tampoco han emitido alguna postura oficial.

La noticia surge en un momento de intensa actividad profesional para Ariana Grande. De acuerdo con las mismas fuentes, el reciente material musical lanzado por la cantante no tendría relación con el término de la relación ni estaría inspirado en su historia con Slater.

La pareja se conoció durante la filmación de la adaptación cinematográfica de Wicked, producción basada en el popular musical de Broadway. En la cinta dirigida por Jon M. Chu, Grande interpretó a Glinda, mientras que Slater dio vida a Boq. Fue durante ese proceso cuando desarrollaron una cercanía que más adelante se convirtió en una relación amorosa.

Ambos artistas han mantenido una buena relación a pesar de su separación reciente.

Su romance se hizo público en julio de 2023, meses después de la separación de Ariana Grande de su entonces esposo, Dalton Gomez. En el mismo periodo también trascendió el fin de la relación entre Ethan Slater y su esposa, Lilly Jay.

Desde entonces, ambos fueron vistos compartiendo diversas actividades en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo visitas a parques temáticos, encuentros en restaurantes y eventos relacionados con la promoción de sus proyectos artísticos.

Hacia finales de 2023, diversos reportes indicaban que la relación se encontraba consolidada y que ambos pasaban gran parte de su tiempo juntos en Nueva York, donde incluso compartían residencia de manera temporal debido a sus compromisos laborales.

Rumores sobre la ruptura de Ariana Grande y Ethan Slater aumentaron tras una entrevista.

En meses recientes, tanto Grande como Slater han mantenido agendas profesionales demandantes. Mientras la cantante ha continuado promoviendo su música y participando en actividades relacionadas con Wicked, el actor ha seguido involucrado en producciones cinematográficas y teatrales.

Las especulaciones sobre una posible separación habían aumentado desde hace varios meses. Una de las señales que alimentó los rumores fue una entrevista concedida por Slater al programa Today, donde evitó responder directamente preguntas sobre su relación con la intérprete.

Durante esa conversación, el actor prefirió destacar el trabajo del elenco de Wicked y elogió el talento de Ariana Grande y Cynthia Erivo. Además, expresó sentirse orgulloso del equipo con el que trabajó, al que describió como una familia.

Hasta el momento, no se han revelado las causas específicas que habrían llevado al término de la relación.