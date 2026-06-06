Fallece Abraham Pérez, el icónico Licenciado Cortillo de la Familia P. Luche

La comunidad de seguidores de la comedia mexicana despidió a Abraham Pérez, actor reconocido por interpretar al inolvidable Licenciado Cortillo en la serie La Familia P. Luche. Su fallecimiento, confirmado el pasado 4 de junio, provocó múltiples muestras de afecto y homenajes en redes sociales.

La noticia fue compartida por el creador de contenido Omar Crew, quien mantenía una estrecha amistad con el intérprete y le dedicó un mensaje de despedida que rápidamente generó reacciones entre fanáticos del programa.

Tras conocerse el deceso, usuarios de distintas plataformas digitales comenzaron a compartir recuerdos de la trayectoria del actor, entre ellos una de las fotografías más recientes que se conocen de él. La imagen fue publicada en agosto de 2025 por la luchadora profesional Jarochita Ordaz en Instagram y muestra a Abraham Pérez sonriendo junto a la deportista mientras se apoya en un bastón.

Homenajes en redes sociales

La fotografía volvió a circular ampliamente entre admiradores de la serie, quienes aprovecharon la ocasión para recordar los momentos más representativos de su personaje y expresar su agradecimiento por las escenas que marcaron a varias generaciones de espectadores.

Aunque su participación en La Familia P. Luche fue limitada a algunos capítulos, el Licenciado Cortillo logró convertirse en uno de los personajes más recordados de la producción. Su papel como superior de Ludovico P. Luche en las Industrias Camerino dejó una huella especial entre la audiencia.

Impacto en la comunidad

Uno de los momentos más emblemáticos ocurrió durante un episodio relacionado con la boda de Régulo, donde pronunció la frase "¡Sí, que se largue!", una expresión que con el paso del tiempo trascendió la pantalla y se transformó en un popular meme utilizado por millones de personas en internet.

Abraham Pérez formó parte de las temporadas dos y tres de la exitosa comedia encabezada por Eugenio Derbez, consolidando una participación que, pese a ser breve, permanece vigente en la memoria de los seguidores de la serie.