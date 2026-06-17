Fallece Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza, tras complicaciones de salud

Desde hace varios meses la salud de la madre de Steff y Kimberly Loaiza ha sido tema de noticia, pues la señora ingresó al hospital y debido a esto es que se hicieron colectas para que se pudiera pagar los costos e incluso famosos como Kenia OS y JOP de Fuerza Regida habrían aportado con millonarias cifras.

Pese al gran esfuerzo que se hizo para que la madre de las famosas creadoras de contenido mejorara su salud, medios locales y algunas cuentas en redes sociales han reportado la presunta muerte de la señora Mary Martínez Robledo, nombre de la madre de Steff y Kimberly Loaiza.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mary Martínez?

A través de redes sociales, algunos influencers han mencionado la presunta muerte de la madre de la famosa cantante, entre ellos el creador de contenido experto en temas de farándula Israel Rodríguez conocido como Holymilk House, a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que reportó la presunta muerte de la señora Mary Martínez.