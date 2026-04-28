Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen tras meses de romance, según rumores

El cantante Harry Styles y la actriz Zoë Kravitz habrían decidido dar el siguiente paso en su relación al comprometerse, según reportes difundidos por Page Six. La noticia, que aún no ha sido confirmada oficialmente por los involucrados, ya habría sido compartida con su círculo cercano.

De acuerdo con fuentes citadas, el intérprete británico estaría profundamente enamorado de la actriz, quien también es hija del músico Lenny Kravitz. Personas cercanas aseguran que la conexión entre ambos era evidente desde hace tiempo, por lo que el compromiso no resultó sorpresivo en su entorno.

¿Cómo ocurrió el compromiso?

Las especulaciones aumentaron luego de que la actriz fuera vista con un llamativo anillo de diamantes, lo que coincidió con imágenes recientes de la pareja en Londres, donde se mostraron afectuosos en público, incluso compartiendo un beso.

El anillo que porta Kravitz ha llamado la atención por su diseño, que incluiría un diamante de gran tamaño montado en metal blanco, acorde con el estilo sobrio que caracteriza a la actriz.

Detalles sobre la relación

La relación entre ambos comenzó a ser tema de conversación en agosto de 2025, cuando fueron captados juntos en Roma. Desde entonces, han sido vistos en distintas ocasiones, consolidando un vínculo que ahora apunta al matrimonio.

Cabe recordar que Kravitz estuvo comprometida previamente con el actor Channing Tatum, con quien terminó su relación en 2024 tras haberse comprometido un año antes.