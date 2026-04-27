Paris Jackson critica el biopic de su padre y denuncia distorsiones en la historia

Paris Jackson ha manifestado públicamente su inconformidad con la reciente película biográfica sobre su padre, el icónico cantante Michael Jackson. A 16 años de la muerte del llamado "rey del pop", el proyecto cinematográfico, dirigido por Antoine Fuqua y producido por Graham King, llegó a los cines el pasado 22 de abril bajo el sello de Universal. Sin embargo, el resultado no ha sido bien recibido por la hija del artista.

A través de sus redes sociales, Paris explicó que fue contactada por el equipo de la producción para compartir su perspectiva. Aunque expresó desacuerdos y señaló posibles errores, afirma que sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. "No me gusta la falta de lealtad. Hablé, pero no fui escuchada", declaró, subrayando que intentó corregir aspectos que consideraba incorrectos.

Opiniones de Paris Jackson sobre la película

La joven decidió apartarse del proyecto tras percibir que su opinión no influiría en el resultado final. Según relató, optó por mantenerse al margen y permitir que el público sacara sus propias conclusiones sobre la película.

El filme, titulado Michael, cuenta con la actuación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en el papel principal. La producción buscó respaldarse en la familia para construir el relato, cuidando detalles como el notable parecido físico entre el protagonista y el artista. A pesar de ello, Paris considera que el resultado presenta una visión alejada de la realidad, describiéndolo como "un mundo de fantasía".

Críticas a la biografía de Michael Jackson

Aunque inicialmente prefirió no pronunciarse, la también modelo decidió hablar tras observar la recepción del público. Reconoció que la película era muy esperada y respeta las opiniones favorables, pero sostiene que está dirigida a un sector específico de los seguidores de su padre. Además, insinuó que algunas escenas omiten aspectos importantes de la historia.

"La historia está controlada, hay muchas inexactitudes y muchas mentiras directamente", afirmó. También señaló que ciertos pasajes han sido suavizados, ofreciendo una versión que, a su juicio, no refleja fielmente la vida del artista.

Finalmente, Paris Jackson aclaró que su postura no responde a resentimientos personales, sino a su interés por preservar el legado de su padre de manera auténtica.