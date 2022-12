Fede Zapata, ex de Caligaris, eliminó su cuenta de Twitter

Ciudad de México. – La cuenta de Twitter de Federico Zapata ya no existe, y se presume que el ex integrante de Los Caligaris tomó la decisión de borrarla luego de la oleada de críticas recibidas por internautas mexicanos que no le perdonaron sus declaraciones hechas a propósito del futbol azteca.

Algunos tuiteros mexicanos ya se dieron cuenta de esto y han compartido capturas de pantalla al perfil @fedeluiszapata, el cual aparece completamente en blanco y bajo la leyenda "Esta cuenta no existe".

Zapata, quien fungía como trombista de la banda argentina Los Caligaris, ha sido tema durante las últimas horas desde que tundió al futbol mexicano y a sus aficionados, a quienes calificó de estar resentidos por los malos resultados que la Selección Nacional ha tenido recientemente, donde destaca la eliminación tempranera del recién concluido Mundial de Qatar 2022.

"Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota, dejen de llorar y prueben con el futbol americano o beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica", escribió Zapata a modo de respuesta a Paco Villa, narrador de TUDN.

El músico vivió un calvario desde entonces, ya que no solamente recibió comentarios muy fuertes vía redes sociales, sino que también fue desvinculado de Los Caligaris, agrupación que hizo pública la decisión a través de un comunicado expuesto en sus diferentes plataformas.

"Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México. Ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante, ya que sus declaraciones, llenas de violencia no nos representan", escribió la banda de SKA.

Esto último no fue motivo de consuelo para los internautas mexicanos, que han solicitado al Vive Latino que elimine a Los Caligaris del programa a llevarse a cabo en marzo de 2023.