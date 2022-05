“Felicidad pura y dura”: así se encuentra Belinda tras la ruptura con Nodal

Tras tres meses de la ruptura de Christian Nodal y Belinda, luego de guardar absoluto silencio, ignorando los rumores de sus fans y de la prensa, la cantante reveló cómo se encuentra su corazón.

Durante la alfombra roja de los Premios Platino que se celebró en Madrid, Belinda habló de cómo se encuentra en España y lo mucho que desea regresar a México, pues extraña su comida.

Así mismo, la ex actriz de Televisa fue muy sincera al asegurar que su corazón estaba bien, muy feliz y tranquilo con su soltería actualmente, con muchos proyectos.

“Estoy feliz, estoy tan contenta porque de hecho voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte, que es un súper actor que admiró demasiado, así que muy agradecida y contenta. Lleno de felicidad dura y pura”, reveló Belinda

Además, la cantante dejo en claro que su cambio a vivir en España es temporal, pues señaló que tiene muchos proyectos en puerta en el país.

“Me quedó a vivir aquí por trabajo, sí, me quedó aquí una temporada, pero es porque tengo aquí varios proyectos, no puedo decir todavía los proyectos que son, pero es por trabajo y me gusta España, es un país muy bonito, es una temporada, hay que ser como nómada, dónde está el trabajo”, aclaró.