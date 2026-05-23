FIFA Fan Festival Monterrey: precios y acceso a conciertos

MONTERREY, Nuevo León — El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey reveló los detalles, precios y beneficios de las distintas modalidades de boletos para el FIFA Fan Festival, evento masivo que reunirá transmisiones de partidos y conciertos de talla internacional en el Parque Fundidora del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Las autoridades reiteraron que el acceso a la Zona General del recinto seguirá siendo completamente gratuito y no requerirá de un registro previo ni boleto digital. Sin embargo, este beneficio operará bajo un sistema de cupo limitado conforme al orden de llegada de los aficionados, por lo que se recomienda asistir con anticipación a los espectáculos.

Detalles confirmados

Para quienes buscan una experiencia diferenciada y lugar garantizado, la venta de boletos para las zonas especiales denominadas "General+", "Preferente" y "VIP" se habilitó a través de la plataforma digital Ticketmaster. El sistema de compra requiere que los usuarios ingresen al portal, seleccionen la fecha correspondiente al concierto de su interés y completen los filtros de seguridad antes de proceder al pago, que incluye cargos por servicio.

Los precios oficiales de los accesos premium en Fase 1 varían según la fecha y el artista estelar. Para los conciertos de Chayanne (13 de junio), Grupo Firme (24 de junio) y Enrique Iglesias (28 de junio), el costo se fijó en 2 mil 450 pesos en Zona VIP y 850 pesos en Zona General+. Por su parte, la presentación de la banda estadounidense Imagine Dragons (21 de junio) tendrá una tarifa diferenciada de 2 mil 950 pesos en Zona VIP, manteniendo los mismos 850 pesos para la opción General+.

Beneficios de los boletos

La experiencia en la Zona VIP ofrece un paquete de comodidades exclusivas que incluye un carril de entrada preferencial, pit lateral directamente frente al escenario, áreas de descanso con mobiliario especial, barras exclusivas para bebidas, una selección gastronómica adicional y módulos de baños privados equipados con aire acondicionado.

En tanto, el boleto de la categoría General+ otorga acceso garantizado al evento con vista directa al Escenario Estadio, ingreso por carril preferencial y el servicio de sanitarios privados climatizados. Los organizadores exhortaron a la población a realizar sus compras únicamente en los canales de distribución oficiales para evitar fraudes o la clonación de entradas en plataformas de reventa ilegales.