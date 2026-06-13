Donald Trump autoriza fusión entre Paramount y Warner Bros

La administración del presidente Donald Trump autorizó la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, una de las operaciones corporativas más relevantes de los últimos meses dentro del sector del entretenimiento en Estados Unidos.

La decisión fue confirmada este 12 de junio por el Departamento de Justicia estadounidense, poniendo fin a un proceso de análisis que generó intensos debates entre empresas, especialistas y figuras de la industria.

La fusión entre Paramount y Warner Bros fue autorizada por el Departamento de Justicia estadounidense.

Las conversaciones para concretar la operación cobraron fuerza a principios de 2026, especialmente después de que Netflix dejara de participar en la contienda por la adquisición. A partir de entonces, crecieron las críticas sobre el impacto que podría tener la unión de ambas compañías en el mercado audiovisual.

Las principales preocupaciones se centraron en el posible aumento de la concentración empresarial dentro de una industria dominada por un número reducido de grandes conglomerados.

No obstante, las autoridades estadounidenses concluyeron que la fusión no representa una amenaza para la competencia ni para los consumidores, particularmente en el ámbito de la producción y distribución de películas destinadas a exhibirse en salas de cine.

A pesar de la aprobación, el caso aún podría enfrentar nuevos obstáculos. Algunos fiscales han reconocido la posibilidad de impulsar acciones legales para intentar frenar la operación, bajo el argumento de que la legislación antimonopolio no estaría siendo aplicada de manera adecuada.

La operación, valuada en 110 millones de dólares, genera preocupaciones sobre la concentración en Hollywood.

Mientras continúan las discusiones sobre el alcance de la concentración de poder en Hollywood, Paramount avanza con los planes de integración de ambas compañías.

La transacción fue valuada en 110 millones de dólares. Con ella, Paramount Skydance incorporaría activos como Warner Bros. Pictures, DC Studios, la plataforma HBO y canales de televisión como Cartoon Network, CNN y CBS.

La operación también reuniría bajo una misma empresa franquicias y producciones reconocidas como Harry Potter, Game of Thrones, El señor de los anillos, Friends y The Big Bang Theory, junto con propiedades vinculadas a Paramount como Jackass, Misión Imposible, Top Gun y El padrino.

A pesar de la aprobación, algunos fiscales consideran posibles acciones legales contra la fusión.